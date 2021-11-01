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В Нур-Султане возле рынка «Астаналык» сбили насмерть 60-летнего пешехода

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Ноября 2021, 03:15
В Нур-Султане возле рынка «Астаналык» сбили насмерть 60-летнего пешехода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В районе рынка «Астаналык» 22-летний водитель сбил насмерть 60-летнего пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султана.

31 октября текущего года в 13 часов 33 минуты 22-летний водитель автомашины марки «Kia», следуя по улицеУалиханова выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжаю часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки «Лада».
В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров «Лада» и водитель «Kia» доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой. По данному факту начато досудебное расследование.




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