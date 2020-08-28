В Нур-Султане вносятся поэтапные изменения в организацию дорожного движения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пересечении столичных улиц Амман и Шарль Де Голь изменены направления движения по полосам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции г.Нур-Султан.
Установлены светофоры с дополнительными секциями и максимальным временем горения для поворота направо. От моста в районе ЖК «Миланский квартал» организован островок безопасности, координирующий направление движения правого поворота.
Указанные меры были предприняты для обеспечения безопасности на дорогах города и облегчат для автолюбителей пересечении перекрестка.
Кроме этого, в целях предотвращения ДТП с участием пешеходов, с одной стороны перекрестка запрещено их движение.
Также на перекрестке нанесена пунктирная линия дорожной разметки с двух полос улицы Шарль Де Голь в направлении моста, а также левого поворота с улицы Амман на улицу Шарль Де Голь.
Данная схема организации движения успешно применяется и на других перекрестках улиц города.
Напомним, ранее столичным Департаментом полиции был проведен мониторинг дорожного движения и экологической ситуации с использованием авиатехники.
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