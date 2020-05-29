В Нур-Султане внедряется единый стандарт уличной торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – СПК «Астана» ведет работу по внедрению единого стандарта уличной торговли. Об этом сообщил председатель СПК «Астана» Рустем Куанышбаев в ходе онлайн-диалога на площадке «ANTIKOR ORTALYGY» в рамках проекта «АДАЛ КӨМЕК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Уличная торговля: 1 000 мест» – это развитие малого и среднего бизнеса. То есть, вы хотите установить красивый ларек для торговли овощами и фруктами, цветами, ремонта сотовых телефонов. Это все рассматривается комиссионно на уровне акимата и выделяется участок», – сказал Р. Куанышбаев.

По его словам, на сайте Корпорации размещена информация для предпринимателей, которые могут выбрать подходящий для них участок и подать заявку на участие в аукционе, который проходит через госреестр.

Как отметил Р.Куанышбаев, проект «Уличная торговля: 1 000 мест» предусматривает внедрение единого стандарта для уличной торговли, ликвидацию стихийной торговли на самозахваченных участках.

«К сожалению, на сегодняшний день мы не уполномочены, мы не государственный орган, поэтому сами по себе эти стихийные нелегальные объекты сносить не можем, но ведем работу с соответствующими органами», – сказал председатель СПК «Астана».

Также Р.Куанышбаев сообщил, что с момента создания СПК «Астана» реализованы 94 проекта общей стоимостью 400 млрд тг. В текущем году реализуется 10 проектов общей стоимостью 27 млрд тг.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» было создано в 2006 году путем реорганизации акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка».

Корпорация в своей деятельности обеспечивает создание благоприятных условий для дальнейшего развития предпринимательства посредством консолидации государственного и частного секторов, способствует созданию единого экономического рынка на основе кластерного подхода, формирует благоприятную экономическую среду для привлечения инвестиций и инноваций в наш регион, участвует в разработке и реализации программ, направленных на социальное развитие региона.