В Нур-Султане вместе с почетными грамотами будут вручать нагрудные знаки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане при награждении почетными грамотами планируют вручать также нагрудные знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Общественного совета столицы был рассмотрен проект правил награждения почетными грамотами.

«Предлагаем утвердить правила награждения почетными грамотами. Как вы знаете, почетная грамота является одним из важных моральных поощрений и проявлением общественного признания заслуг гражданина. Почетные грамоты выдаются в рамках работы отдела государственных наград и комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Нур-Султан», – сказал руководитель государственно-правового отдела аппарата акима столицы Жанасыл Шаркенбаев, выступивший с докладом.

По его словам, в Правилах прописаны порядок подачи заявлений на награждение почетной грамотой, порядок рассмотрения заявлений комиссией и, затем, передачи его на подпись акиму города. После этого почетная грамота вручается награжденному гражданину.

В ходе обсуждения председательствующий Мухтар Еркетаев внес предложение о вручении гражданам, награжденным почетными грамотами, дополнительно, нагрудных знаков. Члены Совета поддержали это предложение, а Ж. Шаркенбаев сообщил, что положение о нагрудных знаках можно утвердить внутренним документом государственно-правового отдела.

Проект правил награждения почетными грамотами также был поддержан Советом.

На заседании Совета был также рассмотрен вопрос о внесении поправок в городской бюджет 2021 года. Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, с учетом анализа фактической собираемости собственных доходов, план на 2021 год было предложено пересмотреть в сторону увеличения на 45,7 миллиарда тенге, с доведением до 434 миллиардов тенге.