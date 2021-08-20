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В Нур-Султане вместе с почетными грамотами будут вручать нагрудные знаки

20 Августа 2021 14:33
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В Нур-Султане вместе с почетными грамотами будут вручать нагрудные знаки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане при награждении почетными грамотами планируют вручать также нагрудные знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании Общественного совета столицы был рассмотрен проект правил награждения почетными грамотами.

«Предлагаем утвердить правила награждения почетными грамотами. Как вы знаете, почетная грамота является одним из важных моральных поощрений и проявлением общественного признания заслуг гражданина. Почетные грамоты выдаются в рамках работы отдела государственных наград и комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Нур-Султан», – сказал руководитель государственно-правового отдела аппарата акима столицы Жанасыл Шаркенбаев, выступивший с докладом.

По его словам, в Правилах прописаны порядок подачи заявлений на награждение почетной грамотой, порядок рассмотрения заявлений комиссией и, затем, передачи его на подпись акиму города. После этого почетная грамота вручается награжденному гражданину.

В ходе обсуждения председательствующий Мухтар Еркетаев внес предложение о вручении гражданам, награжденным почетными грамотами, дополнительно, нагрудных знаков. Члены Совета поддержали это предложение, а Ж. Шаркенбаев сообщил, что положение о нагрудных знаках можно утвердить внутренним документом государственно-правового отдела.

Проект правил награждения почетными грамотами также был поддержан Советом.

На заседании Совета был также рассмотрен вопрос о внесении поправок в городской бюджет 2021 года. Как сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, с учетом анализа фактической собираемости собственных доходов, план на 2021 год было предложено пересмотреть в сторону увеличения на 45,7 миллиарда тенге, с доведением до 434 миллиардов тенге.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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