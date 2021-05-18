В Нур-Султане вакцину от КВИ получили свыше 142 тыс. человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители столицы активно получают вакцину против коронавирусной инфекции. Таким образом, в Нур-Султане провакцинировано свыше 142 тысяч человек 1 компонентом. По данным управления общественного здравоохранения, на складах управления имеется достаточное количество доз вакцин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией по поручению акима города Алтая Кульгинова увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100.

На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка» и в торговых домах «Алем» и «Артём».

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.