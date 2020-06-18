В Нур-Султане в выходные будут работать только продуктовые магазины у дома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в выходные будут работать только продуктовые магазины у дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«С 20-21 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома. График работы с 10 до 17 часов. В выходные дни будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров/магазинов», - сообщили в пресс-службе.

Решение прокомментировала главный санврач города Жанна Пралиева.

«Учитывая, что в городе сейчас два очага - это семейные и коллективные - было принято решение внедрить в городе «домашние выходные». Сейчас нам, врачам, необходимо снизить темпы заражения и разорвать цепочку. Иначе инфекция начинает набирать обороты. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продуктовые магазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. Но не должно быть ажиотажа, так как в продовольственных магазинах у дома есть все необходимое. Людям необходимо в эти дни сидеть дома. Не выходить из дома без надобности», - отметила она.

Кроме того, 20-21 июня разрешается работа аптек и объектов общественного питания на открытом воздухе в уличном формате (летники). С учетом соблюдения строгих санитарных норм.