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В Нур-Султане в понедельник ожидается туман
19 Января 2020 16:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 20 января в столице ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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