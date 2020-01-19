В Нур-Султане в понедельник ожидается туман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 20 января в столице ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.



