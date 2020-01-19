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В Нур-Султане в понедельник ожидается туман

19 Января 2020 16:39
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В Нур-Султане в понедельник ожидается туман

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 20 января в столице ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Погода,
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