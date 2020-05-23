В Нур-Султане в этом году начнут реконструкцию проспекта Кабанбай батыра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полномасштабные работы по реконструкции проспекта Кабанбай батыра от моста р.Есиль до аэропорта имени Нурсултана Назарбаева будут начаты с 1 июня текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и нфрастурктурного развития РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов проверил подготовку строительной кампании важного для столицы объекта.

Проектом предусмотрено уширение проспекта Кабанбай батыра на участке от дворца Салтанат Сарайы до международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева до 6-8 полос общей протяженностью 17,353 километра. Кроме того, после реконструкции в столице появится транспортный узел между проспектами Кабанбай батыра и Туран. Проект позволит увеличить транспортный поток и уменьшит возможность образования заторов на дороге, которые здесь возникают часто.