В Нур-Султане ужесточили требования в период карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал об ужесточении мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

«Уважаемые жители города! Сегодня, 22 марта с 00.00 часов все въезды и выезды из города закрыты. Расставлены блокпосты. Разрешен въезд на продовольственные продукты, а также другие продукты, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего города. Все пассажиры, которые прилетают в международный аэропорт - до единого - проходят медобследование, только после прохождения теста могут заезжать в город и при этом ставится требование находиться на домашнем карантине. Ужесточены санитарные нормы. Везде по городу проводим дезинфекцию. Все эти меры приняли в первую очередь для вашей безопасности и безопасности ваших близких. Біз біргеміз», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Пассажиры, прилетевшие в Нур-Султан, отметили важность принятых акиматом столицы правил, «мы рады, что нас всех, независимо из какой страны мы прилетели, всех нас проверят на наличие коронавируса, так мы не будем переживать за себя, за своих близких. Правильно, что городской акимат не стал делить своих пассажиров на страны».

С момента введения новых правил в столице медработниками были приняты в работу 10 рейсов, это более 900 людей. Таким образом, в Нур-Султане приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции.



