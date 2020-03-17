В Нур-Султане ужесточили меры дезинфекции в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в аэропорту, на вокзалах, соцобъектах, рынках, ТРЦ, местах массового скопления людей и т.д. ужесточили меры по санитарной обработке и дезинфекции в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, в аэропорту и на вокзалах усилены меры безопасности: обрабатываются дезинфицирующими средствами зоны регистрации, зоны ожидания, телескопические трапы, багажное отделение, зоны досмотра, перила, лестничные пролеты, двери и все наиболее контактные места.

Усилен санитарно-дезинфекционный режим на рынках, базарах, торговых домах, ТРЦ и др. организациях. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и др. дезинфицирующими средства. Проводится тщательная обработка рабочих мест и зданий.

В столице на конечных остановках специальным раствором проводят обработку автобусов.

Также в автобусах имеются антисептики для пассажиров. После окончания смены маршруты заезжают на мойку, где так же дополнительно обрабатывают автобусы.

Проводится дезинфекция машин коммунальных служб города.

Усилен санитарно-дезинфекционный режим на соцобъектах, объектах здравоохранения и на медико-социальных объектах для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, центрах социальной реабилитации, детдомов, учебных заведениях для детей-инвалидов и интернатных организациях; запрещено посещение посетителями.

Таким образом, в столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции.

Горожанам необходимо принимать все меры профилактики: тщательно мыть руки с мылом, отказаться от рукопожатий, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, дезинфицировать гаджеты/оргтехнику, избегать контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ, не выходить из дома без надобности и не посещать места массового скопления людей.