В Нур-Султане ужесточают карантин: опубликовано новое постановление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление «О мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе», передает МИА «Казинформ».

Как отмечается, постановление принято с учетом увеличения роста регистрации случаев и сохраняющегося высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и нахождения Нур-Султана в «красной зоне» матрицы оценки эпидемиологической ситуации в Республики Казахстан.

Жителям и гостям города Нур-Султана предписано продолжить соблюдение следующих требований:

1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

1.2. не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов, PlayStation клубов, кинотеатров, (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, кинорумов, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

1.3. для входа на объекты предпринимательства, участвующие в пилотном проекте «Ashyq», необходимо использовать мобильное приложение «Ashyq», которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

1.4. при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Кроме того, запрещены:

- работа компьютерных клубов, боулингов, кинотеатров, концертных залов, театров, (за исключением субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, контактных зоопарков, батутов, кинорумов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

- проведение различных видов ярмарок, как в крытых помещениях, так и на открытом воздухе ( за исключением продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе );

- работа фудкортов, банкетных и торжественных залов, независимо от места расположения, за исключением работы кухни на доставку и вынос еды;

- проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, коллективных ифтар (ауыз ашар), в том числе на дому, форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний, выставок, акций, шоурумов, розыгрышей ( за исключением онлайн формата ) и др.;

- деятельность объектов дополнительного образования (различные виды кружков) при общеобразовательных школах, в том числе пришкольные лагеря.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 26 апреля 2021 года . Полностью текст постановления можно прочитать здесь.