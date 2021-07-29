В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в связи с высоким ростом заболеваемости коронавирусом развернуты дополнительные койки для лечения пациентов с КВИ и вирусной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
Так, в двух стационарах, перепрофилированных в ковидные, количество инфекционных коек увеличено почти на 400. Ранее Управление общественного здравоохранения также дополнительно увеличило количество коек и в отделении реанимации – более 80 койко-мест.
Всего количество развёрнутых инфекционных коек составляет почти 4 тыс. в 16 перепрофилированных ковидных стационарах.
«Бывало пару дней, когда практически все реанимационные койки были заполнены. Можно сказать, это была паника для нас. К счастью, пациенты восстанавливались и переводились обратно в палату. Но, к большому сожалению, происходит так, что некоторые не возвращались ни в палаты, ни к родным домой. Ещё раз хочу напомнить горожан о важности вакцинации. Только вакцинация позволяет обезопасить как своё здоровье, так и здоровье окружающих и близких людей», - рассказал руководитель Управления Тимур Муратов.
Ранее Муратов отмечал, что в отделение реанимации поступают пациенты, которые не получили вакцину против КВИ. При этом состояние их здоровья ухудшается до крайне тяжелой формы за 2-3 дня.
Врачи призывают вакцинироваться пока не стало совсем поздно. Только с помощью прививки можно победить коронавирус, считают специалисты.
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