В Нур-Султане увеличена мощность ПЦР-лабораторий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в день проводится порядка 10 тысяч ПЦР-исследований. Для большего охвата населения ПЦР-тестированием с начала пандемии количество лабораторий в городе было увеличено с двух до 27 лабораторий. Мощность лабораторий составляет более 13 тыс. исследований в сутки. На сегодня проведено более 1,7 млн. исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Также, благодаря имеющимся резервам для лечения пациентов с КВИ были организованы дополнительные инфекционный койки, что позволило снизить загруженность коек. Если в конце июня коечная мощность в ковидных стационарах составляла чуть больше 2 тыс. коек по 14 инфекционным стационарам, то на сегодня количество развёрнутых инфекционных коек увеличилось почти до 3,5 тыс.

На сегодня по городу задействовано 15 стационаров и более 6 тыс. медработников для борьбы с COVID-19.

Отмечается положительная динамика вакцинации населения против КВИ. По данным управления общественного здравоохранения в сутки в среднем прививаются от 6 до 8 тыс. человек.

«Только с начала этой недели по городу 27 тыс. граждан охвачены вакцинацией. Количество привитых доходит до 8 тысяч человек в день. На сегодня первым компонентом вакцинированы свыше 308 тыс. граждан. Это говорит о нарастающих темпах вакцинации, сознательности людей и ответственном подходе к своему здоровью», - отметили в Горздраве.

Также мобильными группами проводится вакцинация трудовых коллективов. Только вакцинация позволит обезопасить как собственное здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.