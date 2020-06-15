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В Нур-Султане установили билборды с антикоррупционными изречениями великих общественных деятелей
15 Июня 2020 15:24
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НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - В рамках проекта «Адалдық алаңы» были установлены билборды с пословицами и высказываниями великих людей с целью продвижения общечеловеческих ценностей и антикоррупционной культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
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Билборды со словами назидания Аль-Фараби, Абая, Бауыржана Момышулы, Мухтара Ауэзова, Ахмета Байтурсынова, Шокана Валиханова были размещены на улицах города, на автобусных остановках, в аэропорту, на информационных мониторах и светодиодных экранах.
В целях реализации концепции «Слышащего государства» на билбордах указан номер колл-центра агентства «1424» для совместной работы с жителями города. Операторы колл-центра отвечают на вопросы о деятельности агентства и получают круглосуточные телефонные сообщения о коррупции, нарушениях, а также о препятствиях деловой активности. Эта работа направлена на охват широкого круга жителей с помощью визуальной информации.
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