В Нур-Султане свыше 16 тысяч человек впервые приняли участие в выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 января, в столице день рождения отмечают 2 199 астанчан. Причем, совершеннолетия в этот день достиг 31 молодой человек. Впервые приняли участие в выборах 16 316 горожан, сообщает официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Так уж совпало, что сегодня в жизни молодого жителя столицы Бауыржана Акшабаева случилось два важных события: он достиг совершеннолетия и впервые принял участие в голосовании.

«Зачем ходить на выборы? Для меня ответ прост: необходимо участвовать в жизни своей страны. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Появляется радость, гордость за то, что ты гражданин Казахстана, и именно ты делаешь историю», - поделился своими чувствами Бауыржан, который в день своего рождения посетил участок №87 и исполнил первый в своей взрослой жизни долг гражданина.

Также Бауржан посоветовал своим сверстникам последовать его примеру и с оптимизмом смотреть в будущее.

«Чтобы изменить мир, перемены нужно начинать с себя. Выборы – это тот самый подходящий момент, чтобы проявить гражданскую ответственность и изменить судьбу нашей страны», - заявил молодой избиратель.

Примечательно и весьма символично, что на память о первых в его жизни выборах, в которых он принял участие, ему подарили книгу Абая.