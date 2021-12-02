В Нур-Султане стартует чемпионат РК по классическим шахматам в очном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская Федерация шахмат (КФШ) информирует о том, что сегодня, 2 декабря, в городе Нур-Султан стартует чемпионат Республики Казахстан среди мужчин и женщин по классическим шахматам 2021 года в очном формате. Общий призовой фонд чемпионата составляет 4 000 000 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФШ.

В Чемпионате Республики Казахстан среди мужчин 2021 года примут участие: Международный гроссмейстер Кажгалеев Муртас, Международный гроссмейстер Костенко Петр, Международный гроссмейстер Хуснутдинов Рустам, Международный гроссмейстер Махнев Денис, Международный мастер Айтбаев Аслан, Международный мастер Жалмаханов Рамазан, Международный мастер Уразаев Арыстанбек, Международный мастер Ансат Алдияр, Международный мастер Агманов Жандос, Международный мастер Сулейменов Алишер, Мастер ФИДЕ Ногербек Казыбек, Ткачев Адиль.

В Чемпионате Республики Казахстан среди женщин 2021 года будут соревноваться: Женский международный гроссмейстер Нахбаева Гулисхан, Женский международный гроссмейстер Даулетова Гульмира, Мастер ФИДЕ Курмангалиева Лея, Международный мастер Серикбай Асель, Международный мастер Нургали Назерке, Международный мастер Камалиденова Меруерт, Международный мастер Балабаева Ксения, Мастер ФИДЕ Каирбекова Амина, Мастер ФИДЕ Нурманова Алуа, Женский кандидат в мастера спорта Нургалиева Зарина? Калиахмет Ельназ, Папандопуло Кристина.

Организаторы соревнования - Казахстанская Федерация шахмат совместно с Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и Управлением спорта города Нур-Султан.

Генеральный спонсор - АО «Банк Развития Казахстана»

Генеральный партнер Федерации – АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Финансовый партнер Федерации – Корпоративный фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта».

Партнер Федерации — Международный финансовый центр «Астана»

Партнер Федерации — АО «Баян Сулу»

Партнер Федерации — АО «Группа Компаний Аллюр»

Партнер Федерации — ТОО «СарыаркаАвтоПром».

Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат, г. Нур-Султан 2 декабря 2021 г. Сайт КФШ: kazchess.kz.