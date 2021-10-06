В Нур-Султане стартовало заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовало заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий является рабочим органом Съезда (в ходе I Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего 23-24 сентября 2003 года, участниками форума было принято решение о создании рабочего органа Съезда - Секретариата).

Секретариат обеспечивает деятельность в промежутках между заседаниями Съезда. Руководителем Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий является Председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

Членами Секретариата являются представители лидеров мировых религий, участвующих на Съезде, среди них, представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, международных организаций.

Секретариат собирается ежегодно и рассматривает вопросы:

– реализации решений Съезда лидеров мировых и традиционных религий;

– обеспечения подготовки заседаний Съезда;

– согласования ключевых тем, глобальной повестки дня, регламента работы, проектов итоговых документов Съезда (Деклараций, Обращений);

– координации взаимодействия с международными структурами по вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога.

«Это очень важное мероприятие. На повестке будут рассмотрены актуальные вопросы сегодняшнего дня. Выражаем особую благодарность Европейскому Союзу. Растет уровень сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. В том числе, обсуждаются глобальные и территориальные вопросы», - сказал, открывая форум, спецпредставитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан.