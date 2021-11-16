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В Нур-Султане стартовало заседание, посвященное 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума

16 Ноября 2021 10:58
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В Нур-Султане стартовало заседание, посвященное 25-летию Каспийского трубопроводного консорциума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева стартовало торжественное заседание участников Каспийского Трубопроводного Консорциума в честь 25-летия подписания договора Акционеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Каспийский Трубопроводный Консорциум построен для поставки нефти с запада Казахстана, в основном с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, на терминалы, расположенные вблизи российского порта Новороссийск на Черном море. Транспортировка нефти по трубопроводу протяженностью 1 500 километров началась в 2001 году. С тех пор на мировой рынок поставлено более 745 млн тонн казахстанской нефти.

Недавно Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе XVII Казахстанско-Российского Форума межрегионального сотрудничества отметил важность увеличения пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума и обеспечения стабильности в его управлении в связи с увеличением объемов добычи нефти, освоением новых месторождений, а также реализацией совместных проектов по добыче нефти.

«Имея в виду рост добычи, а также освоение новых, в том числе совместных проектов по нефтедобыче, важно заранее нарастить пропускную способность нефтепровода обеспечить стабильность управления этим сложным международным проектом. Нашими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня – Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты «Женис» и «Альфараби», - отметил Глава государства.

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#Нур-Султан   #Нефть  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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