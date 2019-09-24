В Нур-Султане стартовало четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» c участием Первого Президента РК- Елбасы Нурсултана Назарбаева стартовало в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе форума принимают участие парламентские делегации из порядка 65 стран Европы и Азии, представители 14 международных парламентских организаций, среди которых парламентские ассамблеи ОБСЕ и ОДКБ, Межпарламентский союз, Азиатская парламентская ассамблея, Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию, Европейский парламент, СВМДА, Парламентский союз ОИС, МПА СНГ, СВМДА, ШОС.

Парламентское мероприятие столь высокого уровня в Казахстане проводится впервые. Символично, что 4-е совещание проходит в год 25-летия идеи Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции. Главный посыл Казахстана заключается в позиционировании Евразии как площадки для апробации принципиально новой модели партнерства на основе совместного, коллективного решения возникающих противоречий между теми или иными государствами, а также противодействия общим вызовам.

Парламентарии из стран Европы и Азии обсудят пути обеспечения безопасного и стабильного развития Евразийского пространства, реализации крупнейших интеграционных экономических проектов XXI века.

Панельные сессии, десятки двусторонних встреч, которые запланированы на полях форума, позволят парламентариям самого большого в мире континента обменяться своим законодательным опытом, скоординировать усилия и внести свой вклад в повышение благополучия народов своих стран.

Со-организаторами парламентского форума выступили Мажилис Парламента Казахстана, Государственная Дума Федерального собрания России и Национальное собрание Республики Корея.

Первое Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось в 2016 году в Москве на тему «Межпарламентское сотрудничество в интересах совместного благополучия стран Евразийского региона в 21 веке».

Второе Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось в 2017 году в Сеуле на тему «Содействие межпарламентскому сотрудничеству в интересах общего процветания в Евразийском регионе».

третье Совещание спикеров парламентов стран Евразии состоялось в 2018 году в городе Анталье на тему «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии».