В Нур-Султане стартовал VIII Глобальный саммит ЮНВТО по городскому туризму

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице начал свою работу VIII Глобальный саммит ЮНВТО по городскому туризму «Умные города, умные дестинации». Мероприятие проходит под сводами Дворца Независимости, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Сегодня, 9 октября в рамках форума проходит семинар ЮНВТО-ICCA по индустрии встреч. Мероприятие даст возможность его участникам получить доступ к бесплатному обучению, проводимому экспертами ICCA. Вместе с тем оно послужит платформой для изучения потенциала этого сегмента.

Организаторы отмечают, что семинар проводится для профессионалов индустрии и государственных представителей Казахстана, частных компаний, ассоциаций и высших учебных заведений, уполномоченные для развития индустрии встреч.

Участие в нем принимают 40 иностранных и 60 местных делегатов.

Вместе с тем сегодня же состоялся семинар по медицинскому туризму с участием 200 человек. Как известно, в Казахстане созданы все условия для обеспечения высокого уровня оказания медуслуг как местным жителям, так и зарубежным пациентам. Все они соответствуют международным стандартам. Более того, такие ведущие медицинские организации как: АО «Национальный научный кардиохирургический центр»; АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»; РГП «Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан»; Филиал Корпоративного фонда «University Medical Center» Национальный научный центр материнства и детства; Филиал Корпоративного фонда «University Medical Center» Республиканский диагностический центр; Филиал Корпоративного фонда «University Medical Center» Национальный центр детской реабилитации; АО «Центральная клиническая больница» Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан, получили аккредитацию от признанного мирового лидера в области качества здравоохранения - JCI, что является золотым стандартом международной безопасности пациентов, а также предоставляет гарантию безопасности проведения любой операции.

Официальная церемония открытия VIII Глобального саммита ЮНВТО состоится завтра, 10 октября. Участие в ней примут руководство Правительства Казахстана и акимата города Нур-Султана, генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

В программе дня - встреча на высшем уровне: «Умные города и туризм» с принятием соответствующей декларации, Панельные дискуссии об умных направлениях.