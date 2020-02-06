В Нур-Султане стартовал предолимпийский турнир по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 6 февраля, в Нур-Султане стартовал третий отборочный раунд предолимпийской квалификации по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Столица Казахстана принимает игры группу H, которая представлена нашей, польской, нидерландской и украинской командами.

Первыми на турнире сыграли между собой Польша и Нидерланды. Полякам удалось одержать крупную победу со счетом 8:0.

Казахстан в 19:30 начал матч против Украины.

Отметим, что квалификация на Олимпийские игры 2022 года состоит из четырех раундов. Согласно рейтингу Международной федерации, Казахстан стартует в отборочном турнире с третьего этапа. Победители групп в Есенице (группа G), Нур-Султане и Ноттингеме (группа J) пополнят три финальные группы заключительного четвертого раунда, в котором состоится розыгрыш олимпийских лицензий на главные игры четырехлетия. Финальный раунд олимпийской квалификации пройдет в Словакии, Латвии и Норвегии.