В Нур-Султане стартовал международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал международный турнир, посвященный памяти борца греко-римского стиля, первого казаха - олимпийского чемпиона, Героя труда Жаксылыка Ушкемпирова. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Международный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи 2001-2003 годов рождения проводится при поддержке акимата города и продлится до 9 мая.

Как сообщает телеканал Qazsport, соревнования проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В турнире помимо наших спортсменов примут участие 26 борцов из Грузии, 11 из Таджикистана, 21 из Кыргызстана, 7 из России, 15 из Узбекистана.

Борцы выступят в весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.

В соответствии с требованиями карантина, международный турнир пройдет без участия болельщиков. Зрители смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.

Напомним, 6 мая исполнилось 70 лет со дня рождения легендарного борца греко-римского стиля Жаксылыка Ушкемпирова.



