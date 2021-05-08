В Нур-Султане стартовал международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова
Международный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи 2001-2003 годов рождения проводится при поддержке акимата города и продлится до 9 мая.
Как сообщает телеканал Qazsport, соревнования проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В турнире помимо наших спортсменов примут участие 26 борцов из Грузии, 11 из Таджикистана, 21 из Кыргызстана, 7 из России, 15 из Узбекистана.
Борцы выступят в весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.
В соответствии с требованиями карантина, международный турнир пройдет без участия болельщиков. Зрители смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.
Напомним, 6 мая исполнилось 70 лет со дня рождения легендарного борца греко-римского стиля Жаксылыка Ушкемпирова.