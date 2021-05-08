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    20:08, 07 Май 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане стартовал международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал международный турнир, посвященный памяти борца греко-римского стиля, первого казаха - олимпийского чемпиона, Героя труда Жаксылыка Ушкемпирова. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    Международный турнир по греко-римской борьбе среди молодежи 2001-2003 годов рождения проводится при поддержке акимата города и продлится до 9 мая.

    Как сообщает телеканал Qazsport, соревнования проходят во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В турнире помимо наших спортсменов примут участие 26 борцов из Грузии, 11 из Таджикистана, 21 из Кыргызстана, 7 из России, 15 из Узбекистана.

    Борцы выступят в весовых категориях: 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 97, 130 кг.

    В соответствии с требованиями карантина, международный турнир пройдет без участия болельщиков. Зрители смогут посмотреть соревнования в прямом эфире на телеканале Qazsport.

    Напомним, 6 мая исполнилось 70 лет со дня рождения легендарного борца греко-римского стиля Жаксылыка Ушкемпирова.



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