В Нур-Султане стартовал месячник борьбы со СПИДом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице стартовал месячник в рамках Всемирной кампании борьбы со СПИДом под девизом «Решающая роль сообществ». Он продлится до 5 декабря текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В рамках проведения месячника в Нур-Султане запланированы мероприятия, направленные на повышение знаний о ВИЧ/СПИДе, а также на искоренение стигмы и дискриминации в отношений людей, живущих с этим заболеванием.





Вместе с тем, крупные акции с экспресс-тестированием на ВИЧ пройдут в местах массового скопления людей – в торгово-развлекательных центрах, на рынках, железнодорожных вокзалах, в аэропорту, на стадионе «Барыс Арена». Также будут организованы форумы, дебаты, флешмобы, круглые столы, викторины для студентов с привлечением волонтеров Молодежных центров здоровья.

По данным главного врача Центра СПИД города Нур-Султан Сабита Абдраимова, за 9 месяцев 2019 года в городе выявлено 155 случаев ВИЧ среди граждан РК. Распространенность ВИЧ в возрастной группе 15-49 лет в столице удерживается в пределах пороговых показателей госпрограммы «Денсаулық».

«Для устойчивого национального ответа на распространение ВИЧ-инфекции, путем расширения доступа ключевых групп населения и людей, живущих с ВИЧ, к услугам по профилактике, уходу и поддержке, начиная с 2018 года, городским Центром СПИД получен грант Глобального фонда до 2021 года. В рамках гранта мы сотрудничаем с 4 НПО, предоставляющими профилактические услуги, а также уход и поддержку людям, живущим с ВИЧ», - сообщил С. Абдраимов.

По его словам, за время реализации проекта достигнуты положительные результаты, свидетельствующие о востребованности этих услуг среди ключевых групп населения именно через гражданский сектор.

На сегодня на учете в СПИД-центре состоят 1095 людей, живущих с ВИЧ, из них 867 пациентов получают антиретровирусную терапию (АРТ), что составляет 80% от нуждающихся.

«Охват АРТ в сравнении с прошлым годом увеличился на 17%, или 247 лиц. Сегодня мы можем говорить об успехе антиретровирусной терапии в снижении риска заражения ВИЧ-инфекцией. Лечение ВИЧ проводится полностью бесплатно за счет средств государственного бюджета. Лица, принимающие антиретровирусную терапию и имеющие подавленную вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, не могут передать инфекцию другим, что является самым надежным показателем высокой эффективности лечения и успехом на пути к снижению заболеваемости ВИЧ», - отметил спикер.



