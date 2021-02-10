В Нур-Султане стартовал «Марафон добрых дел»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.

Необходимо отметить, что инициатива проведения «Марафона добрых дел» принадлежит Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

На церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане он предложил на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел».

«Через несколько дней мы вступим в год 30-летия Независимости. Это важнейшая веха в развитии страны, исторический рубеж. Это время, когда мы анализируем свои достижения и намечаем свое будущее. Особое значение мы придаем содержанию юбилейных мероприятий будущего года. Каждое мероприятие должно иметь глубокий смысл и приносить пользу для общества, быть примером для подрастающего поколения. В этой связи предлагаю на общенациональном уровне организовать «Марафон добрых дел». Эта важная инициатива сплотит всех нас. Очевидно, что в такой сложный период добрые дела укрепят нашу страну, объединят общество», - сказал 8 декабря на церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане Президент Касым-Жомарт Токаев.