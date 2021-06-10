В Нур-Султане стартовал чемпионат республики по дзюдо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин до 23 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первый день республиканского первенства на татами вышли в весовых категориях 48 и 52 кг и мужчины - в весовых категориях 60 и 66 кг.

Результаты первого дня соревнований:

Женщины:

48 кг

1. Дубовская И. (Алматинская область)

2. Аскарова Ж. (Кызылординская область)

3. Х. Амиргалиева (Атырауская область)

3. С. Кулым (Туркестанская область)

52 кг

1. Диана Айпова (Алматы)

2. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)

3. Анель Мухан (Кызылординская область)

3. Асемгуль Балтабай (Шымкент)

Мужчины:

60 кг

1. Ернур Сулеймен (Жамбылская область)

2. Нурканат Серикбаев (Жамбылская область)

3. Абдусамат Бахыт (Атырауская область)

3. Нурадил Алжан (Костанайская область)

66 кг

1. Ермек Амангельды (Атырауская область)

2. Кемельбек Молдаш (Туркестан)

3. Нурзат Салимбаев (Жамбылская область)

3. Рауан Бегалы ​​(Кызылординская область)

Отметим, что чемпионат Казахстана среди спортсменов до 23 лет продлится до 11 июня.

