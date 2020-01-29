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В Нур-Султане спасатели помогли доставить беременную женщину в родильный дом

29 Января 2020 20:07
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В Нур-Султане спасатели помогли доставить беременную женщину в родильный дом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана помогли доставить в родильный дом жительницу столицы Камал Конысбаеву, оставшуюся в буран на Қорғалжынском шоссе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Инцидент произошел 27 января около шести часов утра на Қорғалжынском шоссе. Днем ранее жительница столицы Камал Конысбаева, чувствуя приближение родов, привела своих детей в дом родителей, проживающих за городом, а на следующий день планировала выехать обратно в город. Несмотря на то что трасса была закрыта, она выехала с супругом в сторону города. Вскоре они позвонили в службу «102» и попросили помощи.

Сотрудники Департамента по ЧС Абдрахманов, Рахметов, Есим и Закарьянов, передвигаясь по закрытой трассе, передали роженицу бригаде городской службы скорой медицинской помощи. «Мы приехали ближе к восьми утра. Я думала, что, наверное, рожу в дороге. Но благодаря слаженным действиям, спасателей и врачей все закончилось хорошо. Я благодарна всем, кто помог нам в этой нелегкой ситуации», - заявила Камал Конысбаева, которая стала мамой в четвертый раз.


«Состояние мамы и малыша хорошее. Роды прошли успешно, без осложнений. Сегодня выписываем. Мы тоже очень рады тому, что ребенок благополучно родился. Это наша работа», - сказал врач-акушер родильного отделения дома многопрофильной городской больницы №1 Сергей Ли.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия, Дороги,
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