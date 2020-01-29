В Нур-Султане спасатели помогли доставить беременную женщину в родильный дом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана помогли доставить в родильный дом жительницу столицы Камал Конысбаеву, оставшуюся в буран на Қорғалжынском шоссе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Инцидент произошел 27 января около шести часов утра на Қорғалжынском шоссе. Днем ранее жительница столицы Камал Конысбаева, чувствуя приближение родов, привела своих детей в дом родителей, проживающих за городом, а на следующий день планировала выехать обратно в город. Несмотря на то что трасса была закрыта, она выехала с супругом в сторону города. Вскоре они позвонили в службу «102» и попросили помощи.

Сотрудники Департамента по ЧС Абдрахманов, Рахметов, Есим и Закарьянов, передвигаясь по закрытой трассе, передали роженицу бригаде городской службы скорой медицинской помощи. «Мы приехали ближе к восьми утра. Я думала, что, наверное, рожу в дороге. Но благодаря слаженным действиям, спасателей и врачей все закончилось хорошо. Я благодарна всем, кто помог нам в этой нелегкой ситуации», - заявила Камал Конысбаева, которая стала мамой в четвертый раз.

«Состояние мамы и малыша хорошее. Роды прошли успешно, без осложнений. Сегодня выписываем. Мы тоже очень рады тому, что ребенок благополучно родился. Это наша работа», - сказал врач-акушер родильного отделения дома многопрофильной городской больницы №1 Сергей Ли.