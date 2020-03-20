В Нур-Султане создан спецфонд для помощи малообеспеченным - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Facebook призвал столичных бизнесменов оказывать помощь нуждающимся гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители столицы! Основатель нашего независимого государства и главного города страны, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам . Мы никогда не забывали, что наш Первый Президент и в более трудные времена, в самых тяжелых ситуациях державший бразды правления в своих руках, благополучно вывел нас из нескольких кризисов и ввел наше государство в ряды цивилизованных стран. Опыт нашего Елбасы, который вместе с народом преодолел экономические, социальные и другие кризисы – урок для всех нас.

В обращении говорится о том, что нужно сохранять рабочие места, не увольнять граждан с работы. Это говорит о большом сочувствии, глубоком понимании ситуации.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, мы также, со своей стороны, по согласованию с руководителями организаций города, организовали удаленную работу, с сохранением рабочих мест. К сожалению, болезнь, распространившаяся по миру, не обошла стороной и нашу страну.

Благодаря заблаговременной подготовке Правительства и акимата, а также проводящейся в настоящее время самоотверженной работе, появилась возможность строго контролировать ситуацию. Город закрыт на карантин. Но для бесперебойного ввоза нужных жителям продуктов питания, других необходимых для жизни товаров препятствий нет. Поэтому, в продуктовых магазинах всегда будет продовольствие. То есть, все будут сыты. Нет никаких причин для массовой скупки продуктов, как это происходит в других странах.

Елбасы в этой трудной ситуации первым показал пример обществу. Из Фонда Первого Президента выделено 200 миллионов тенге, в рамках проектов партии «Nur Otan» 150 миллионов тенге. Поступившие средства расходуются на оказание адресной помощи малообеспеченным жителям городов, в которых объявлен карантин. Автор Обращения поблагодарил представителей национального бизнеса, которые уже сейчас оказывают помощь населению, и выразил надежду на то, что число таких бизнесменов увеличится.

Представители бизнеса в столице также оказывают гражданам посильную помощь, демонстрируя единство в трудный момент. Как предлагается в Обращении, мы создали в городе специальный фонд. Поступившие в него деньги будут выдаваться нуждающимся гражданам, социально незащищенным группам. Также эти деньги будут выплачиваться в виде надбавки медицинским работникам. У государства достаточно ресурсов, накопленных в течение прошедших лет. Государство постоянно оказывает поддержку бизнесу для его оздоровления во время кризисов. И сейчас оказывается большая помощь. Но я выражаю благодарность руководителям компаний, организациям, отдельным гражданам, оказывающим помощь населению в такой момент, когда проверяется социальная ответственность бизнеса.

Сейчас у нас всех лишь одна цель. Мы должны полностью мобилизоваться в неожиданно наступившй момент испытания, показать, что мы единый народ. И это нам по силам. Мы вместе побеждали многие трудности, когда подвергались испытаниям наше единство и наша выдержка. История не раз была этому свидетелем. Для этого нужно поддерживать граждан, действительно нуждающихся в помощи. Поэтому сообщаю об открытии специального фонда и призываю деловых людей нашего города сплотиться и оказать такую поддержку. Мы вместе!», – написал А.Кульгинов.