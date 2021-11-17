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В Нур-Султане состоялось открытие творческого зала «Қос қанатты ақын – Шөмішбай Сариев»

17 Ноября 2021 14:11
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В Нур-Султане состоялось открытие творческого зала «Қос қанатты ақын – Шөмішбай Сариев»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Национальной академической библиотеке РК при содействии Министерства культуры и спорта РК состоялось открытие творческого зала «Қос қанатты ақын - Шөмішбай Сариев». Зал посвящен творчеству известного поэта-песенника, автора многих казахстанских песен Шомишбая Сариева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На торжественной церемонии открытия творческого зала поэта приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, супруга поэта Жумагул Сариева, известный казахский композитор и общественный деятель Толеген Мухамеджанов, писатель, доктор филологических наук, профессор, абаевед Турсын Журтбай, известная певица, музыкальный продюсер, музыкальный педагог Майра Ильясова, казахский актер театра и кино Ерик Жолжаксынов, известный актер и певец Нурлан Онербаев и представители казахской интеллигенции.

«Сегодня в Национальной Библиотеке проходит особое мероприятие. В первую очередь, этот зал посвящен творчеству поэта, лауреата Международной золотой медали имени Франца Кафки, Национальной премии «Человек года - Алтын адам», премии «Платиновый Тарлан» Шомишбаю Сариеву. У поэта глубинные произведения, он очень красиво описывал душу человека, природу. Поэтому открытие зала должно способствовать патриотичному воспитанию подрастающего поколения. Помимо его творчества, в зале будут храниться кассеты с его песнями. Как композитор, я написала музыку к нескольким произведениям Шомишбая Сариева, поэтому хорошо знакома с его творчеством. Он работал со многими известными композиторами», - отметила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Второе дыхание поэт обрел с открытием творческого зала, куда будут заглядывать дети, школьники, читать его стихи и уносить с собой его особую трепетную любовь к творчеству, литературе и Родине.

В церемонии открытия ленту перерезали министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, известный казахский композитор и общественный деятель Толеген Мухамеджанов, писатель, доктор филологических наук, профессор, абаевед Турсын Журтбай.

Семья и близкие Шомишбая Сариева передали в библиотеку личные награды поэта, его дипломы и сертификаты. Также отдельный уголок посвящен книгам в различном жанре, где также расположились музыкальные инструменты.

Помимо книг, читатели смогут послушать песни, автором которых выступил поэт Шомишбай Сариев.

В творческом зале также развешаны фотографии поэта, которые отражают ранние годы, семейную жизнь и творческий период.

Своими личными воспоминаниями о супруге поделилась Жумагул Сариева.

«Сегодня все гости делятся личными воспоминаниями. Мы прожили вместе 50 лет. Это был интересный, но в то же время сложный период. Все его труды сначала печатала на машинке, а потом набирала текст на компьютере. Мой супруг был человеком творчества. Никогда не замечала, чтобы он сидел без занятия. Даже если его песни были записаны 30-40 лет тому назад, нынешнее подрастающее поколение их не забыло, многие даже сейчас поют эти песни. Эти произведения не утратили содержание и смысл», - поделилась супруга Шомишбая Сариева Жумагул-апа.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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