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вчера 12:50
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В Нур-Султане состоялась конференция «Стимулирование инноваций: кооперация науки и бизнеса»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла конференция «Стимулирование инноваций: кооперация науки и бизнеса». Об этом передает МИА «Казинформ».
Мероприятие считается одним из значимых событий для презентации успешных практик коммерциализации научных достижений в Казахстане. Конференция организована в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» Министерством образования и науки РК совместно со Всемирным банком.
На конференции презентовали успешный опыт коммерциализации казахстанских научных достижений, а также результаты плодотворного сотрудничества с бизнесом для реализации поступательного развития экономики Казахстана.
«Совместный проект Правительства Казахстана и Всемирного банка является одним из инструментов по поддержке казахстанских учёных и их разработок. Казахстан поставил цель вывести отечественную науку на новый уровень. Одна из задач - коммерциализация научных разработок, взаимодействие учёных и представителей бизнеса. Продуктивные инновации понимаются, как ключевой фактор роста, проникающий и эффективно связывающий все сферы экономики и общества. Основной целью нашего проекта является стимулирование проведения высококачественных, актуальных для страны исследований с высоким потенциалом коммерциализации технологий, а также эффективное использование мировых знаний и практики», - отметил директор группы управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Мурат Сартбаев.
Программа прошедшей конференции включала в себя питчинг-сессию «Успешные проекты», в ходе которой казахстанские ученые и разработчики передовых научных решений поделились своим опытом по коммерциализации своих проектов.
На дискуссионной площадке по вопросам операционной деятельности проекта были обсуждены актуальные вопросы тесного взаимодействия науки и бизнеса, а также поддержки стимулирования инноваций как одного из важных факторов развития казахстанских научных достижений.
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