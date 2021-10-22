Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

В Нур-Султане состоялась экологическая акция «Қар барысын сақтайық!»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
22 Октября 2021, 22:02
В Нур-Султане состоялась экологическая акция «Қар барысын сақтайық!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном дворце «Барыс Арена» состоялась экологическая акция «Қар барысын сақтайық!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция прошла в рамках хоккейного матча чемпионата КХЛ между клубами «Барыс» (Нур-Султан) и «Локомотив» (Ярославль). Акция приурочена к Международному дню снежного барса, который отмечается ежегодно 23 октября в мире и проводится с целью привлечения внимания общества к проблеме сохранения снежного барса в Казахстане, как редкого и исчезающего вида. Традиционно акцию поддержал ХК «Барыс», поскольку снежный барс является главным символом клуба.

photo

В своем выступлении, постоянный представитель Программы развития ООН Якуп Бериш отметил, что снежный барс - хищник, находящийся под угрозой исчезновения, - один из символов Казахстана.

photo

«С 2018 года ПРООН в Казахстане объединила усилия с национальными партнерами для изучения, защиты и сохранения снежного барса и его местообитаний. Совместная деятельность включает полевые исследования, меры по борьбе с браконьерством, создание и улучшение сети особо охраняемых природных территорий, повышение экологической осведомленности и совершенствование природоохранного законодательства в Казахстане», – сказал Я. Бериш.

photo

По его словам, ПРООН высоко ценит многолетнее сотрудничество с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и его Комитетом дикой природы и лесного хозяйства. И очень ценит то, что Правительство Казахстана придает большое значение сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия и экосистем, и мы готовы и дальше поддерживать страну на ее пути устойчивого развития для людей и планеты.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


ООН   Астана   Экология   Хоккей   Барыс   КХЛ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС