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В Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии

22 Декабря 2021 16:50
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В Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялась очередная 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в рамках Астанинского процесса успешно завершилась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии. Как известно, Астанинский процесс осуществляется с 2017 года при непосредственной поддержке Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Этот процесс достиг значительных успехов на пути установления мира и стабильности на территории Сирийской Арабской Республики», - сказал по итогам встречи директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев.

Спикер добавил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил важность сохранения договоренностей сторон, создания благоприятных условий для прекращения вооруженного конфликта и возвращения беженцев в свою страну.

«В результате можно с уверенностью сказать, что 17-й раунд переговоров в Нур-Султане стал продолжением этой системной и эффективной работы», - добавил Онталап Оналбаев.



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#Нур-Султан   #Сирия   #Политика  
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Автор:

Серик Сабеков

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