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В Нур-Султане состоится VIII Чемпионат Мира по қазақ күресі

13 Декабря 2019 17:00
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В Нур-Султане состоится VIII Чемпионат Мира по қазақ күресі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-21 декабря 2019 года в городе Нур-Султан состоится VIII Чемпионат Мира по қазақ күресі. В нем примут участие около 300 спортсменов из 33 стран мира, передает МИА «Казинформ».

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Данное знаменательное событие пройдет в спортивном комплексе «Даулет» , где соревнования будут проходить по 12 весовым категориям среди мужчин и женщин. Торжественная церемония открытия Чемпионата Мира состоится в СК «Даулет» в 16.00.

Чемпионат Мира проводится согласно календарному плану Объединенного Мира борьбы (United World Wrestling), с участием официальных лиц и судей международной категории Объединенного Мира борьбы. Болельщики национального спорта смогут лицезреть соревнования на телеканале «QAZSPORT».

В рамках Чемпионата Мира состоится Международный Конгресс Всемирной федерации «Қазақ күресі» с участием представителей близких и дальних зарубежных стран, где на повестке дня будут рассматриваться вопросы о выборах состава исполнительного комитета федерации и другие вопросы.

Международный Конгресс состоится в зале «Silkway»гостиницы «Пекин Палас» 19 декабря 2019 года в 11.00. (Регистрация в 10.00).

Организаторы соревнований – Объединенный Мир Борьбы, акимат города Нур-Султан, Всемирная федерация «Қазақ күресі».

VIII Чемпионат Мира по қазақ күресі проводится при поддержке «Eurasian Resources Group» (ERG).

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Спорт, Видео,
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