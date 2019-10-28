В Нур-Султане состоится республиканский чемпионат по робототехнике среди школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 октября в новом Астана IT университете в г.Нур-Султан состоится пятый республиканский чемпионат по робототехнике среди школьников «IITU Robocon Games», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

30 лучших школьных команд Алматы, Нур-Султана, Караганды, Темиртау соберутся на одном игровом поле, чтобы побороться за звание чемпиона в области робототехники.

В течение пяти месяцев представители 30 школ республики занимались разработкой двух роботов на базе микроконтроллеров Arduino, основной целью которых было задать набор определенных задач на игровом поле, а именно: роботы должны помогать функционировать умному городу, следить за чистотой города, ухаживать за клумбами в парках и скверах, доставлять еду быстрого приготовления, осуществлять сервис беспилотного такси и услуги гида.

«Чемпионат «IITU Robocon Games» среди школьников позволяют не только выявить талантливую молодежь, но и приблизить развитие робототехники в Казахстане к международным стандартам роботостроения», - поделился директор «Инновационный технический колледж г.Алматы» Медет Тургамбаев.

«За пять лет чемпионат по роботостроению помог юным казахстанцам определиться в выборе будущей профессии. Многие участники поступили в ведущие казахстанские и зарубежные вузы. В чемпионате принимают участие школьники разных возрастов, и при создании своих оригинальных роботов у ребят формируются навыки soft skills. Сейчас их называют еще навыками будущего. Это умение работать в команде, креативное мышление, функциональная грамотность, быстрое реагирование на изменения и др. И это одна из главных целей чемпионата», - сообщила директор Фонда «Зере-Жанашыр» Майраш Тайкенова.

«В нынешнем году мы отметили 26-летие успешного сотрудничества с Республикой Казахстан», - сообщила представитель компании «Шеврон» Жанар Кошпанова. «И все эти годы наши социальные инвестиции были направлены на развитие потенциала граждан нашей страны. Вот уже несколько лет мы поддерживаем «IITU Robocon Games», которые являются неотъемлемой частью наших программ по развитию технического образования».

Разработка робот ов на базе Arduino учит детей полному циклу создания роботов, от конструкции, электроники до программирования. Такая разработка гораздо сложнее, чем конструирование роботов на базе конструктора LEGO EV3 и больше соответствует духу STEM-образования (S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics, т. е. естественные науки, технология, инженерия, математика).

Победители конкурса получат ценные призы, а также гранты и скидки на обучение в Международном университете информационных технологий и Astana IT university.

Организатор: Благотворительный частный фонд «Зере-Жанашыр» и Инновационный технический колледж г. Алматы, с о-организаторы: АО «Международный университет информационных технологий», ТОО «Astana IT university».