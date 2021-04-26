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    21:42, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане состоится международный турнир по триатлону

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После континентального чемпионата по триатлону в Японии состоялся 29-й ежегодный Конгресс Asia Triathlon. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

    В нем приняли участие представители 25 Национальных федераций Азии, включая Казахстан. Также присутствовали руководство и члены Исполнительного совета World Triathlon. Во время онлайн-конференции были прослушаны отчеты президента, генерального секретаря. Члены Конгресса единогласно приняли нововведение в Конституцию о включении в календарь чемпионата Азии на спринтерской дистанции.

    В состав Asia Triathlon был принят новый член – Национальная федерация триатлона Саудовской Аравии. Вместе с тем на виртуальной встрече местные организационные комитеты ближайших крупных турниров Азии презентовали свои мероприятия: Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио; Чемпионат Азии на спринтерской дистанции 2021 года в Чолпон-Ате; Чемпионат Азии среди атлетов категорий U23, Junior и в смешанной эстафете 2021 года в Нур-Султане; 19-е Азиатские игры 2022 года в Ханчжоу (Китай). Таким образом, Казахстан получил право принять у себя чемпионат Азии среди атлетов категорий U23, Junior и в смешанной эстафете. Мероприятие, которое будет впервые проводиться в Центральной Азии, запланировано на 3–5 сентября в Нур-Султане.


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