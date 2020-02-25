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В Нур-Султане состоится Кубок РК по голболу среди незрячих и слабовидящих

25 Февраля 2020 20:39
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В Нур-Султане состоится Кубок РК по голболу среди незрячих и слабовидящих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27-28 феврале в Нур-Султане состоится первый в истории Кубок Республики Казахстан по голболу среди незрячих и слабовидящих спортсменов. В нем примут участие более 40 спортсменов из шести регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

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Как отметили организаторы, соревнования дадут возможность командам попасть на международную арену. С 2017-го года в Казахстане прошли три чемпионата по голболу.

Голбол — игра для людей с нарушением зрения. Этот вид спорта включен в программу Паралимпийских игр. Его придумали с целью реабилитации незрячих инвалидов после Второй мировой войны. Игра впервые была представлена ​​миру в 1976 году на Паралимпийских играх в Торонто.


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Ключевые слова: Спорт,
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