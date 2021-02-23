В Нур-Султане состоится чемпионат РК по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоится зимний чемпионат Республики Казахстан по теннису среди взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В федерации сообщили, что в спортивном комбинате «Даулет» с 7 по 13 марта 2021 года пройдет зимний чемпионат Республики Казахстан по теннису среди взрослых. На кортах столицы соберутся лучшие спортсмены со всех регионов республики. Для игроков ещё одним хорошим стимулом станут гранты для поездки на соревнования - призерам чемпионата от Федерации тенниса Казахстана. За первое место предусмотрено 5000, за второе - 3000 и для обладателей бронзовых наград - 2000 долларов США.

Чемпионат Казахстана является одним из самых престижных турниров на территории нашей страны. Обладателям золотых и серебряных медалей присваивается звание мастера спорта РК, а полуфиналистам - кандидат в мастера спорта.