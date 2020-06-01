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В Нур-Султане сняты блокпосты

1 Июня 2020 00:52
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В Нур-Султане сняты блокпосты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Блокпосты, расположенные по периметру города, сняты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Жителям необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками, в местах массового скопления людей соблюдать дистанцию. Как скоро город вернётся к прежнему ритму жизни, зависит от каждого жителя», - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram.

Напомним, круглосуточно на блокпостах, которые расположены по периметру города, дежурили полицейские, военнослужащие Вооруженных сил, представители Национальной гвардии. Также на блокпостах дежурили призывники.

Процесс въезда и выезда на блокпостах был полностью автоматизирован: электронная база (белый список), которую внедрили на планшеты полицейских, помогла выявить нарушения. Так, к примеру, ряд предприятий пытались подделать справки для передвижения по городу. Для продовольственных грузов был организован «зелёный коридор», также по нему проезжали работники, задействованные в сферах обеспечения жизнедеятельности города. За ситуацией на блокпостах также наблюдали с дронов.


С 00:00 часов 1 июня сняты также блокпосты в Алматы.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
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Ринат Дусумов

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