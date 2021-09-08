В Нур-Султане служебная собака нашла потерявшегося малыша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кинолог с собакой по кличке Феликс разыскали 2-летнего мальчика возле Дворца школьников по улице Мамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

В 21.10 часов возле детских аттракционов к сотруднику полиции с собакой подбежала молодая женщина и сообщила, что потеряла малолетнего сына. В течение 20 минут девушка пыталась самостоятельно найти ребенка, но поиски не дали результатов.

В руках у матери была игрушка ребенка, по запаху которой овчарке Феликсу удалось взять след. Уже через 10 минут собака нашла малыша, который находился на расстоянии 300 метров от места поиска. Взволнованная мама мальчика поблагодарила полицейских за помощь и оперативные поиски сына.

Как отметили в полиции, это успешный дебют 2-х летнего пса Феликса, который поступил на службу совсем недавно. Служебная овчарка подает большие надежды, хорошо обучена и четко выполняет команды кинолога.