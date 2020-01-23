В Нур-Султане штрафы за несвоевременную уборку снега составили почти 5 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях улучшения санитарного состояния столицы сотрудники Департамента полиции ежедневно осуществляют контроль за уборкой территории города от снега и наледи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Всего с начала зимнего периода за несвоевременную уборку снега привлечено 172 правонарушителя, сумма штрафов составила 4 985 985 тенге.

Так, за несвоевременную и ненадлежащую уборку прилегающей и закрепленной территории обслуживаемых домов от снега и наледи, очистку кровли к административной ответственности привлечены 26 обслуживающих организаций. Они оштрафованы на 954 360 тенге.

Усилен контроль над подрядными организациями, производящими уборку внутри вертикальных территорий. С начала зимнего периода к адмответственности привлекли 30 подрядных организаций, которые заплатили 2 315 290 тенге.

Согласно правилам благоустройства, собственникам и арендаторам зданий, паркингов и помещений необходимо своевременно очищать свою и прилегающую территорию от снега и наледи, а также вывозить их на полигон. 87 столичных объектов малого и среднего бизнеса нарушили данные правила, за что были привлечены к ответственности и заплатили штраф в 788 850 тенге.

За выгруз снега в неустановленных местах оштрафованы 29 водителей грузового автотранспорта на 927 850 тенге.