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В Нур-Султане сгорел автомобиль: пострадавших нет

19 Февраля 2020 18:32
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В Нур-Султане сгорел автомобиль: пострадавших нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На одной из улиц Нур-Султана сгорел автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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«19 февраля в 17:55 на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступил вызов о возгорании автомобиля на пересечении улиц Республики и Кенесары. К моменту прибытия пожарных расчетов происходило открытое горение автомобиля марки Audi», - сообщили в КЧС.

Оперативными действиями возгорание удалось ликвидировать в 18:06. Жертв и пострадавших нет.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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