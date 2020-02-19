Новости
В Нур-Султане сгорел автомобиль: пострадавших нет
19 Февраля 2020 18:32
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На одной из улиц Нур-Султана сгорел автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Новости по темеПри изготовлении самогона пострадал житель Семея Мужчина поджег квартиру и выпрыгнул из окна в Кокшетау По меньшей мере один человек погиб, 28 ранено в крупном ДТП в Южной Корее
«19 февраля в 17:55 на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступил вызов о возгорании автомобиля на пересечении улиц Республики и Кенесары. К моменту прибытия пожарных расчетов происходило открытое горение автомобиля марки Audi», - сообщили в КЧС.
Оперативными действиями возгорание удалось ликвидировать в 18:06. Жертв и пострадавших нет.
Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Пятеро молодых сельчан заблудились в непогоду в Павлодарской области
- Словесная перепалка между двумя учащимися привела к гибели одного из них в Туркестанской области
- В Нур-Султане продолжается разъяснительная работа по оказанию АСП
- Челлендж «Біз біргеміз» объединил более 50 тысяч астанчан
- Девять млрд тенге выделят на грантовое финансирование молодых ученых в 2020-2022 годы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 февраля
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047