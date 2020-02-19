В Нур-Султане сгорел автомобиль: пострадавших нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На одной из улиц Нур-Султана сгорел автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«19 февраля в 17:55 на пульт противопожарной службы Нур-Султана поступил вызов о возгорании автомобиля на пересечении улиц Республики и Кенесары. К моменту прибытия пожарных расчетов происходило открытое горение автомобиля марки Audi», - сообщили в КЧС.

Оперативными действиями возгорание удалось ликвидировать в 18:06. Жертв и пострадавших нет.