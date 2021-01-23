В Нур-Султане рост заболеваемости КВИ: будут усилены рейды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столица находится в «красной зоне». Согласно информации главного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой, наблюдается недельный рост заболеваемости CОVІD-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г.Нур-Султан.

Рост заболеваемости связан с нарушением горожанами правил социального дистанцирования и других санитарных рекомендации. В связи с этим рейды будут усилены.

При несоблюдении санитарных мер ситуация может измениться в худшую сторону в любой момент.

«Если количество случаев заражения среди населения будет расти, мы будем вынуждены ввести более жесткие ограничительные мероприятия – поэтапно или сразу. Заболеем мы или нет, зависит только от нас. Важно это помнить. Эпидемиологическая ситуация в столице «нестабильная», но если все жители будут неукоснительно соблюдать элементарные правила, как обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, не проводить массовые мероприятия, избегать посещения мест массового скопления людей, то возможно удастся избежать принятия более жёстких мер и стабилизировать ситуацию»,- отметила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.