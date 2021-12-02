В Нур-Султане родился первый ребенок по программе «Аңсаған сәби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Здоровый малыш весом 3 550 г и ростом 58 см родился в акушерском блоке Многопрофильной городской больницы №2 столицы. Своим долгожданным рождением ребенок осчастливил родителей 23 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

Жительница города (имя не указывается по просьбе женщины) одна из первых получила квоту на проведение ЭКО по программе «Аңсаған сәби». Для этого она обратилась в поликлинику по месту жительства.

«Услышав о новой программе «Аңсаған сәби», мы с мужем тоже решили попытать свою удачу и участвовать. Сначала обратились в свою поликлинику, подали нужные документы. К сожалению, долгое время не могли стать родителями, но очень хотели», - говорит уже счастливая мама.

После проведенного обследования супружеская пара, с учетом отсутствия эффекта от проводимой консервативной терапии, была включена по решению врачебного консилиума в очередь на проведение процедуры ЭКО в рамках ОСМС.

«В декабре, получив одобрение рабочей комиссии Управления здравоохранения, учитывая соответствие критериям приказа № 272, получила квоту для прохождения ЭКО в рамках ОСМС. Пациентка выбрала Институт репродуктивной медицины в городе Алматы для проведения ЭКО, затем до 12 недель своевременно встала на учет и следовала всем рекомендациям врачей нашей больницы», - говорит акушер-гинеколог Алуа Мансурова.

Весь прегравидарный период и подготовка перед процедурой ЭКО, наблюдение за беременностью и сами роды проходили в стенах Городской многопрофильной больницы №2 Нур-Султана.

Как отмечает мама мальчика, именно программа «Аңсаған сәби» подарила ее семье счастье называться родителями.

«Эта программа большая возможность для таких пар как мы, которые верят и хотят обрести своего ребенка. Ранее мы уже делали на платной основе ЭКО, но все безуспешно. Очень переживали, что и в этот раз не выйдет, но все сложилось удачно! Я очень благодарна всем врачам, кто вел нас до и во время беременности. Говорим «спасибо!» всему медперсоналу больницы. Мы счастливы!», - делится своей радостью молодая мама.

На 2021 год городу Нур-Султану было выделено 487 квот по программе «Аңсаған сәби», утвержденной в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана. Это в семь раз больше, чем выделялось в предыдущем году. Уже многие астанчане, живущие длительное время в браке, получили возможность пройти программу ЭКО в рамках ОСМС.

Напомним, 15 октября 2021 года родился первый в Казахстане ребенок, чьи родители участвовали в программе «Аңсаған сәби» . Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.