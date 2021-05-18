В Нур-Султане ремонтируют тротуары, плитки и опоры освещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на системной основе проводятся работы по приведению в порядок городской инфраструктуры: ремонтируются сломанные плитки, тротуары, опоры освещения, качели и т.д. Работами охвачены все районы, в том числе и жилые массивы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с климатическими условиями отопительный сезон в столице длится порядка 7 месяцев, в результате сокращается сезон благоустройства и проведения дорожных работ.

Тем не менее, с наступлением благоприятных условий акиматом столицы ведутся активные работы по устранению дефектов городской инфраструктуры.

Таким образом, в столице восстановлено 3000 м2 брусчатки, порядка 400 урн приведены в порядок (покраска, ремонт, замена), покрашено и отремонтировано около 300 скамеек. Ежедневно проводится пеший обход парков, скверов и бульваров.

«Для поддержки чистоты и порядка в городе на регулярной основе ведутся работы по санитарной очистке: проводятся работы по промывке мостов, ограждений, дорожных знаков, спиливанию сухих веток и т.д. В текущем году в городе будет отремонтировано и благоустроено 120 дворов и 40 общественных пространств. Работами охвачены некогда заброшенные места, пустыри и бесхозные локации. Кроме того, в городе ведётся работа по экологическому мониторингу. Предприятия и горожане, которые вывозят строительный мусор загород, привлекаются к административной ответственности. С начала текущего года выявлено 72 несанкционированные свалки. Вывезено более 30 тыс тонн мусора. Важно привить культуру чистоты и вывозить строительный мусор только на специальные полигоны», - рассказали в акимате.