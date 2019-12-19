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вчера 22:40
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вчера 22:24
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вчера 20:04
В Нур-Султане разыскивают пострадавших от действий лжеполицейского
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции города Нур-Султан расследуется уголовное дело в отношении мужчины, 1992 года рождения, который, представляясь сотрудником правоохранительных и специальных органов, обманывал и вымогал денежные средства у жителя города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу ДП.
Обещая ему трудоустройство и решение проблем с кредитом, он при помощи угроз требовал переоформить на него автомашину, а также денежное вознаграждение за свои «услуги».
В ходе спецоперации лжесотрудник правоохранительных органов был задержан.
В настоящее время по фактам мошенничества и вымогательства проводится досудебное расследование. В отношении мошенника применена мера пресечения «содержание под стражей».
По информации Следственного управления ДП г. Нур-Султан, пострадавших от действий задержанного может быть гораздо больше. В полицию уже обратились трое обманутых граждан.
Столичный Департамент полиции просит пострадавших от действий данного гражданина обратиться в Следственное Управление ДП по адресу: г. Нур-Султан, ул.Бейбитшилик,19 или по тел.71-63-10, 71-60-30, 8-702 -755-03-55, 8-775-416-67-92.
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