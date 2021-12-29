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В Нур-Султане разыграют путевки в санаторий среди вакцинированных пенсионеров

29 Декабря 2021 09:35
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В Нур-Султане разыграют путевки в санаторий среди вакцинированных пенсионеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 29 декабря, состоится розыгрыш путевок в санатории Казахстана среди пенсионеров, которые получили первый компонент вакцины против коронавируса в Нур-Султане в период с 28 октября по 28 декабря текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Розыгрыш путевок в санатории среди вакцинированных пенсионеров состоится в прямом эфире на официальных страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube) 29 декабря в 17.00 часов.

Среди привитых пенсионеров разыграют бесплатные путевки в санатории Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область), Мойылды (Павлодарская область).
Участие в розыгрыше могут принять пенсионеры, получившие первый компонент вакцины с 28 октября по 28 декабря в любом пункте вакцинации столицы.

Конкурс, как обычно, проводится в автоматическом режиме. Гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Напомним, что среди вакцинированных от коронавируса в Нур-Султане также разыграют путевку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей.

Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.

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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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