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В Нур-Султане разработаны схемы шести новых автобусных маршрутов
19 Декабря 2019 13:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработаны схемы шести новых автобусных маршрутов. Запуск планируется в начале 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
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Горожанам предлагают ознакомиться со схемами маршрутов, оценить их и внести свои предложения.
Окончательное формирование новых маршрутов будет рассматриваться по следующим критериям: спрос населения, разгрузка загруженных маршрутов, обслуживание районов и улиц.
Пройти опрос можно по этой ссылке.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт,
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