В Нур-Султане разработаны схемы шести новых автобусных маршрутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработаны схемы шести новых автобусных маршрутов. Запуск планируется в начале 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Горожанам предлагают ознакомиться со схемами маршрутов, оценить их и внести свои предложения.

Окончательное формирование новых маршрутов будет рассматриваться по следующим критериям: спрос населения, разгрузка загруженных маршрутов, обслуживание районов и улиц.

Пройти опрос можно по этой ссылке.