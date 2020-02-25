В Нур-Султане разработали новый дизайн библиотек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чтобы привлечь в читальные залы большее количество посетителей, в столице разработали современный дизайн библиотек. Мнением по поводу внешнего вида очагов культуры будущего с депутатами маслихата поделился руководитель управления культуры и спорта Нурлан Сыдыков, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г. Нур-Султан.

Согласно информации Нурлана Сыдыкова, в настоящее время в столице работают 20 государственных и частных библиотек. Книжный фонд составляет 700 тысяч экземпляров. По статистике, храмы мудрости и хранилища знаний в год посещают около 70 тысяч постоянных читателей. Их общее количество – 540 тысяч человек.

Сегодня перед управлением стоит задача трансформировать библиотечную сеть за счет внедрения современных дизайнерских решений. Воплощать эти идеи начнут со старого здания библиотеки площадью 1000 квадратов на проспекте Богенбай батыра. Сейчас в день ее посещают не больше 50-60 человек, в то время как она может принимать до тысячи читателей.

«Читальный зал работает только на 5-10% от своей возможности. Надо привлекать, тем более что площадь позволяет. Похожий проект уже реализован в других городах, например, в Алматы, где детскую библиотеку реконструировали в современном стиле. Если раньше ее посещали в среднем 40 человек, то сейчас 1400»,- рассказал Нурлан Сыдыков.

Судя по эскизам проекта, как пишет «Вечерняя Астана», решено отойти от традиционного формата библиотек, где в читальных залах в ряд стоят письменные столы, а за ширмами на полках пылится художественная и научная литература. На картинках современные залы напоминают коворкинг-центры с удобными креслами, зонами релакса и фуд-кортами. Кроме того, они наполнены различными дизайнерскими предметами и аксессуарами, оформленными в ярких тонах.

Между тем, депутат Аман Аюпов высказал мнение, что главным критерием для привлекательности читателей должен быть не дизайн, а библиотечный контент и интересная литература.

«Необходимо использовать международный опыт в части наполнения, можно подключиться к библиотекам стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы можно было взять литературу как художественную, так и техническую. Сейчас у нас большой дефицит книг технического содержания, особенно современных. Кроме того, многие учебные заведения не могут позволить себе какие-то учебники. Если будет доступ к библиотекам других стран, интерес аудитории возрастет»,- подчеркнул он.

Нурлан Сыдыков подтвердил, что книжный фонд обновляется не так часто, как хотелось бы. Даже при том, что имеется ежегодная подписка, эти книги не отвечают современным требованиям.

«Нужно ежегодно выделять определенные средства и закупать литературу, при этом заранее проводить ее рерайтинг, а также анализ востребованной литературы среди читателей разных возрастов. Перед нами стоит цель уделить внимание книжному фонду на государственном языке. Сегодня только 28% литературы на государственном языке, остальной книжный фонд – на русском, поэтому нужно уровнять эти данные. Не хватает новых подходов в этой сфере, но для этого необходимо отправлять сотрудников для обмена опытом в разные страны. Есть хороший опыт, когда библиотечная система создавалась на окраинах, тем самым посещаемость увеличивалась», - отметил руководитель управления.

Депутаты предложили в этом направлении работать вместе с представителями сферы здравоохранения, образования и соцзащиты. Так, книжные выставки на медицинские темы можно проводить в фойе поликлиник. Но для этого управлению предстоит разработать концепцию работы с определением главных индикаторов эффективности.