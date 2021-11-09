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В Нур-Султане разрабатывается новый метод  работы со школьниками

9 Ноября 2021 21:01
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В Нур-Султане разрабатывается новый метод  работы со школьниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице разрабатывается новый метод работы со школьниками. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Бакытжан Малыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Недавно провел онлайн встречу с участием директоров столичных школ. В этой связи хочу отметить, что по всем вопросам касательно хулиганства, шантажа, буллинга среди школьников намерены сотрудничать со школьными психологами. С этой целью сейчас совместно с управлением образования разрабатывается новый метод работы со школьниками. Как было раньше: по возникшей ситуации участковый посещает школу, школьник, допустим, оправдывается перед участковым. В этой связи новый метод предусматривает две цели. Во-первых, школьнику не нужно бояться полицейского и не должно складываться мнение о том, что это человек, который наказывает. Во-вторых, следует изучить методику работы с подростками. В этом ключе очень важно найти общий язык с ребенком», - сказал Бакытжан Малыбаев.

Отметим, ранее в ходе пресс-тура показали, как работает современный сервисный пункт полиции.


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#Нур-Султан  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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