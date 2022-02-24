В Нур-Султане рассказали о тяжелых пациентах с КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешний год в столице начался с резкого роста заболеваемости коронавирусом, эпидситуация ухудшилась с появлением в городе штамма «омикрон». Такие обстоятельства подтолкнули горожан бережнее отнестись к своему здоровью и в срочном порядке пройти вакцинацию и ревакцинацию. Об этом на онлайн брифинге рассказала заместитель руководителя городского управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Алия Рустемова рассказала о том, какие последствия у невакцинированных граждан вызвал коронавирус.

«Так, в январе из выявленной почти 81 тысячи случаев заражения КВИ в инфекционных стационарах у нас умерло 79 пациентов, из них 74 были невакцинированные граждане. Это абсолютно точная статистика, которая показывает, что вакцина могла предотвратить летальный случай. Если точнее, то 74 пациента поступили в крайне тяжелом и тяжелом состоянии сразу в реанимацию, и только у 5 пациентов отмечалась средняя степень тяжести», - рассказала спикер.

На сегодня в столице ревакцинировано более 88 тысяч жителей. Тем самым в городе сформировалась определенная иммунная прослойка, которая не позволяет вирусу стремительно распространяться.

Двумя компонентами Pfizer по городу привито свыше 16 тысяч лиц, подлежащих вакцинации данным препаратом. 9 600 из них - подростки, 5 400 - кормящие мамы, 340 - беременные женщины.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание граждан, что пока единственным и эффективным способом защиты против заболевания тяжёлой формой ковида является вакцинация и ревакцинация. Я думаю, что каждый из нас, хотел бы сохранить имеющуюся положительную динамику в городе и не дать вирусу распространяться так стремительно», - заключила А.Рустемова.