В Нур-Султане работает оперативный штаб помощи предпринимателям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несколько сотен обращений за четыре дня поступило в оперативный штаб помощи предпринимателям при Палате предпринимателей города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Наибольшее количество обращений поступает от малого и среднего бизнеса, среди них основная часть относится к сфере услуг — это работа ресторанов, полиграфий, салонов красоты, консалтинговые услуги, на втором месте - компании по продаже автозапчастей, ремонту и прочим мелким услугам, на третьем месте — сфера торговли. Основные вопросы, с которым в штаб обращаются предприниматели, это нарушение договорных обязательств — с банками, государством, B2B, а также кадровые вопросы, в том числе оплата труда работников, которые вынуждено вышли в бессрочный отпуск или перешли на неполный рабочий день», - пояснили в пресс-службе палаты предпринимателей города Нур-Султана.

«Отдельный круг вопросов составляют проблемы, влияющие на финансовое положение бизнеса, это оплата аренды помещений, коммунальных услуг. Производителей товаров волнуют проблемы с доставкой сырья и его удорожанием в связи с курсом тенге», – сообщил директор Палаты предпринимателей Алмат Джунусов.

Оперативный штаб работает ежедневно, в том числе будет фкнкционировать в дни празднования Наурыза. В офисе Палаты и в Центре обслуживания предпринимателей дежурят ответственные сотрудники, которые также принимают обращения от предпринимателей по телефону 91-90-80 либо через колл-центр НПП РК «Атамекен» - 1432.

«Ряд вопросов мы решаем через консультации, разъяснение законодательства и правил работы в условиях карантина. Большой поток вопросов связан именно с работой блокпостов и правилами проезда и выезда из столицы. И если на границе сейчас вопросов по пропуску грузов нет, то в Нур-Султане у предпринимателей возникает ряд вопросов касательно «зеленого коридора». Отмечу, что сотрудники Палаты предпринимателей сейчас вместе с работниками акимата дежурят на блокпостах. И если по населению понятно, что с 22 марта въезд и выезд будет запрещен, кроме группы лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность города, для них будут разработаны QR-коды, то по пропуску грузов и продуктов питания еще есть вопросы. На данный момент согласно решению №1 оперативного штаба при акимате закрыты объекты торговли и услуг, за исключением продовольственных, но строительство не приостановлено. Соответственно, если сейчас закрыть въезд сырья, оборудования, то остановится строительство, что повлечет нарушение договорных обязательств, в том числе перед государством. Поэтому на данный момент механизм «зеленого коридора» детально прорабатывается», – рассказал Алмат Джунусов.

Он также отметил, что помимо оперативного штаба при Палате, сотрудники задействованы в штабе при акимате, где также дежурят 24 часа в сутки.

Все поступающие от бизнеса вопросы консолидируются НПП РК «Атамекен» для выработки решений на уровне правительства.

«Как вы знаете, банки и другие кредитные организации, налоговая служба пошли навстречу и предоставили отсрочки по платежам, отменили начисление пени, ситуация признана форс-мажорной. На пополнение оборотных средств государством будет выделен 1 трлн тенге. Со своей стороны, бизнес также готов помогать в условиях чрезвычайной ситуации. Например, в Нур-Султане рестораторы объединились и своими силами, а также при помощи неравнодушных людей обеспечивают горячим питанием работников на блокпостах и персонал больниц города», – резюмировал директор Палаты предпринимателей города Нур-Султана.